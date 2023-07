Nuovi cardinali: mons. Cobo Cano (Madrid), “sorpresa”, “gratitudine” e “senso di responsabilità”

“Sorpresa”, “gratitudine” e “senso di responsabilità”: sono questi i sentimenti espressi dall’arcivescovo di Madrid, José Cobo Cano, ieri ad “Alfa y Omega”, dopo l’annuncio dato ieri all’Angelus da Papa Francesco di un Concistoro, il prossimo 30 settembre, per la creazione di nuovi cardinali, tra cui c’è anche il nuovo arcivescovo di Madrid. La notizia è giunta solo un giorno dopo l’inizio del ministero episcopale del nuovo arcivescovo di Madrid, mentre il presule si accingeva a celebrare la sua prima messa da arcivescovo titolare. La nomina, annunciata dal Pontefice all’Angelus, è giunta in cattedrale, a Madrid, e le sue campane hanno suonato a festa per l’arcivescovo e cardinale eletto.

Ad “Alfa y Omega” mons. Cobo Cano ha anche detto che non pensava che il Santo Padre l’avrebbe nominato cardinale: “Credevo che, secondo lo stile del Papa, non avrebbe vincolato la sede di Madrid al cardinalato”.

Ieri, all’inizio della messa ad Aoslos, luogo prescelto da mons. Cobo Cano per la sua prima eucaristia da arcivescovo, il presule ha annunciato la sua nomina e ha chiesto preghiere ai fedeli.