Diocesi: Fermo, festeggiati i 25 anni di ordinazione sacerdotale dell’arcivescovo Pennacchio. Tanti i giovani presenti

(Foto: diocesi di Fermo)

“È stato un bel momento di Chiesa quello vissuto lo scorso sabato, 8 luglio, nella cattedrale di Fermo. Insieme a molti fedeli della diocesi, sono stati tanti i giovani che hanno accolto l’invito dell’arcivescovo Rocco Pennacchio a ritrovarsi insieme per ringraziare il Signore dei 25 anni della sua ordinazione sacerdotale e per ricevere il mandato all’evangelizzazione nella vita di tutti i giorni”. È quanto si legge in una nota diffusa, stasera, dalla diocesi di Fermo.

La celebrazione, iniziata alle ore 19 e accompagnata nel canto dalla corale della parrocchia dei Santi Pietro Paolo e Donato di Corridonia, si è conclusa con una preghiera speciale e la consegna di un braccialetto/rosario da parte dell’arcivescovo a tutti i giovani presenti, molti dei quali in partenza per l’ormai imminente Gmg di Lisbona, con l’invito ad annunciare sempre, protetti dalla Vergine Maria, la gioia di aver incontrato il Signore Gesù.

Al momento più spirituale in cattedrale è seguito un momento di festa e di incontro nel cortile del “don Ricci”; dopo la cena offerta dal servizio diocesano di Pastorale giovanile, i presenti hanno potuto iniziare a respirare ufficialmente “l’aria di Gmg”. Video di canzoni, inni delle passate Gmg e numerose foto, accompagnate da tre testimonianze di chi ha vissuto in diverse occasioni le Giornate mondiali col Papa, hanno fatto entrare tutti i presenti nel clima giusto per vivere al meglio i giorni a Lisbona dal 31 luglio al 7 agosto, destando curiosità, amplificando l’emozione e soprattutto facendo aprire il cuore ad una esperienza di “Chiesa giovane” capace di cambiare davvero la vita di quanti vorranno mettersi in gioco (e in ascolto).

Inaspettata e gradita è stata la sorpresa organizzata al vescovo, al quale “i giovani” hanno regalato un paio di scarpe da ginnastica: “Il 25° anniversario di ordinazione sacerdotale è stata l’occasione per ringraziarlo della sua presenza in tutte le parrocchie della diocesi (facendo ogni settimana tanta strada) ma anche l’invito a continuare a camminare sempre accanto ai giovani, a partire proprio dalla Gmg di Lisbona”, ricorda la nota.

A conclusione della serata c’è stata l’estrazione della Lotteria della Gmg, con la quale sono stati assegnati i sei premi in palio. Ecco i numeri vincitori: 1° premio 3655; 2° premio 3454; 3° premio 6099; 4° premio 6100; 5° premio 6009; 6° premio 5476.