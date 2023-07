Papa Francesco: “autorità israeliane e palestinesi possano riprendere un dialogo diretto”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Con dolore ho appreso che nuovamente è stato versato sangue in Terra Santa. Auspico che le Autorità israeliane e quelle palestinesi possano riprendere un dialogo diretto, al fine di porre termine alla spirale di violenza e aprire strade di riconciliazione e di pace”. È l’appello del Papa dopo l’Angelus di ieri. Quindi il Santo Padre ha ricordato la Domenica del mare, dedicata a quanti lavorano sulle navi, nei porti e nell’ambiente marittimo: “Ringrazio i marinai che custodiscono il mare da varie forme di inquinamento – oltre al loro lavoro – e tolgono dal mare le sporcizie che noi buttiamo, la plastica…”. Francesco ha ringraziato “i cappellani e i volontari dell’Apostolato del mare e affido tutti alla protezione di Maria Stella maris. Vorrei anche ricordare con gratitudine quanti operano con Mediterranea Saving Humans per il salvataggio di migranti in mare, grazie tante fratelli e sorelle!”.