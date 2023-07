Parlamento europeo: Strasburgo, in agenda nella sessione di luglio temi ambientali, i salvataggi nel Mediterraneo e norme contro la violenza sessuale

Oggi in emiciclo a Strasburgo, dove sono da poco iniziati i lavori della sessione plenaria, il Parlamento europeo è chiamato a discutere di nuovi obiettivi dell’Ue per il risparmio energetico, nel contesto del piano “Fit for 55”, come anche di nuove norme sull’installazione di stazioni di ricarica per auto e l’utilizzo di carburante marittimo più ecologico, norme che dovrebbero esser approvate nei prossimi giorni. Domani si discuterà di “ripristino della natura” e si voterà la posizione del Parlamento sulla relativa proposta di legge. Si sono dati appuntamento davanti alla sede del Parlamento, proprio per domani mattina alle 8, Greta Thumberg e i giovani ambientalisti: chiederanno agli eurodeputati di votare “per la legge più forte possibile”. I temi ambientali saranno in discussione anche per una verifica sulla transizione verde e il “Green deal” europeo e per il voto che dovrebbe adottare la posizione del Parlamento sulla riduzione delle emissioni industriali. Al voto in via definitiva in questa sessione anche la normativa sui chip, per garantire un approvvigionamento più sicuro per l’Ue. In plenaria tornerà anche il tema dei salvataggi nel Mediterraneo con un dibattito sul ruolo dell’Ue in sostegno alle operazioni di ricerca e salvataggio dei migranti nel Mediterraneo e il voto di una risoluzione. Si discuteranno poi le proposte della “commissione speciale sulle ingerenze straniere” per migliorare le norme su trasparenza, integrità e responsabilità del Parlamento e le norme Ue contro la violenza e le molestie sessuali, in ogni forma.