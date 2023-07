Sport: Csi, assegnati a Cesenatico 4 titoli nella pallavolo, 3 titoli nel calcio e uno nel basket

(foto Csi)

Terminati domenica 9 luglio a Cesenatico i Campionati nazionali degli sport di squadra ragazzi e U13 del Csi-Centro sportivo italiano che ha visto impegnati oltre 1200 finalisti, rappresentanti di 13 regioni italiane, negli 8 tornei di categoria, 4 di pallavolo, 3 di calcio e 1 di basket. In totale sono state 125 le partite disputate, 66 di pallavolo, 46 di calcio e 13 di basket, che hanno portato all’assegnazione degli 8 scudetti finali del torneo patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna e realizzato con il sostegno di Apt servizi Emilia-Romagna.

Di seguito le classifiche finali dei Campionati nazionali ragazzi e U13. Nel Campionato di Calcio a 5 ragazzi, al 1° posto si è classificata la Polisportiva Bissuola (Venezia), al 2° Asd Levante Caprarica (Lecce), al 3° Sportivamente Santa Paola (Roma). Nel Calcio a 7 ragazzi, al 1° posto Usd La Meridiana (Catania), al 2° Asd Giada Club (Benevento), al 3° Pol. C. Zannoni Errano (Faenza). Nel Calcio a 11 ragazzi al 1° posto As Cosmosassari Asd (Sassari), al 2° Macerata Campania Academy (Caserta), al 3° Polisportiva Or.Pa.S. (Milano). Nella Pallacanestro ragazzi al 1° posto Polisportiva S. Pio X (Mantova), al 2° Val Pellicans Basket School (Torino), al 3° Asd Go Minibasket (Reggio Emilia). Nella Pallavolo under 13 femminile al 1° posto Asd Pgs Ardor (Asti), al 2° Real Volley Ssd (Brescia), al 3° Asd San Pio X Pallavolo (Savona-Albenga). Per la Pallavolo ragazze femminile al 1° posto Volley San Michele Asd (Modena), al 2° Us Vogognese (Verbania), al 3° Ad Pallavolo C9 (Trento). Per la Pallavolo ragazzi misto al 1° posto Asd Papiro Volley (Acireale), al 2° Vbc Augusta Asd (Cuneo), al 3° Euro Volley Sant’Elia Brindisi (Brindisi). Infine, per la Pallavolo ragazzi maschile al 1° posto Poli Valsamoggia (Bologna), al 2° Fb Pallavolo Soliera (Carpi) e al 3° Adgs Castel Madama (Roma).