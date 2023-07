Nuovi cardinali: mons. Turazzi (San Marino), “la nomina del nunzio Tscherrig un po’ l’attendevo per il suo sguardo pastorale così attento al tempo presente”

“Sono felice e ‘rendo lode al Signore con giubilo’ per la sua elezione a cardinale”. Lo ha scritto il vescovo di San Marino-Montefeltro, mons. Andrea Turazzi, nel messaggio inviato a mons. Emil Paul Tscherrig, nunzio apostolico per l’Italia e per la Repubblica di San Marino, per il quale è stata annunciata ieri da Papa Francesco la nomina a cardinale con la convocazione del Concistoro del prossimo 30 settembre.

“Un po’ – ha rivelato il vescovo – l’attendevo questa nomina per tutto quello che ha fatto e sta facendo per la Santa Chiesa e per la Chiesa italiana e sammarinese in particolare. Me lo aspettavo anche per il suo sguardo pastorale così attento al tempo presente”. “La sento molto vicina e le assicuro la mia preghiera. La diocesi è in festa”, ha concluso mons. Turazzi.