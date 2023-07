Nuovi cardinali: mons. Brugnotto (Vicenza), “grande gioia per la nomina di Agostino Marchetto, gli assicuriamo la nostra preghiera”

“È con grande gioia che ho appreso la decisione di Papa Francesco di creare cardinale l’arcivescovo Agostino Marchetto, di origini vicentine. Oltre ad aver servito il Papa in qualità di segretario del Pontificio Consiglio della pastorale dei migranti e degli itineranti, mons. Marchetto è un grande ermeneuta dei testi del Concilio Vaticano II. La diocesi di Vicenza esprime profonda gratitudine a Papa Francesco per aver riconosciuto il servizio svolto dal nostro conterraneo, ordinato presbitero il 28 agosto 1964 dal vescovo Carlo Zinato. Le più vive felicitazioni al neo cardinale al quale auguriamo lunga vita per continuare a servire la Chiesa e assicuriamo la nostra preghiera”. Così il vescovo di Vicenza, mons. Giuliano Brugnotto, ha commentato la nomina dell’arcivescovo Agostino Marchetto, annunciata ieri dal Papa dopo l’Angelus in piazza San Pietro.

In una nota della diocesi, viene ricordato che salgono a tre i cardinali di origine vicentina: oltre al Segretario di Stato, Piero Parolin, e all’arcivescovo emerito di Santiago del Cile, Ricardo Ezzati, il 30 settembre entrerà a far parte del “sacro collegio” anche l’arcivescovo Agostino Marchetto. “L’arcivescovo Marchetto – conclude la nota –, pur essendo stato a lungo in vari Paesi del mondo nel suo servizio diplomatico per la Santa Sede e a Roma dove tuttora risiede, ha sempre mantenuto un rapporto profondo con la sua città natale e con la diocesi berica, non solo con i familiari ed il clero, ma anche con i fedeli incontrati di frequente in occasione di celebrazioni e convegni”.