Discriminazione di genere: Guterres (Onu), “un danno per tutti. Investire nelle donne per crescere e raggiungere Obiettivi di sviluppo sostenibile”

“La discriminazione di genere danneggia tutti: donne, ragazze, uomini e ragazzi. Investire nelle donne fa crescere tutte le persone, le comunità e i Paesi”. Lo afferma il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, in un messaggio in occasione della Giornata mondiale della popolazione, che quest’anno è centrata sulla necessità di liberare il potere dell’uguaglianza di genere. “La nostra famiglia umana è più grande che mai. Eppure, i leader sono in grave ritardo negli sforzi per costruire un mondo pacifico e prospero per tutti – osserva Guterres –. A metà strada dalla scadenza del 2030, gli Obiettivi di sviluppo sostenibile sono pericolosamente fuori strada. La parità di genere è lontana quasi 300 anni. I progressi sulla salute materna e sull’accesso alla pianificazione familiare sono estremamente lenti”. “La promozione dell’uguaglianza di genere, il miglioramento della salute materna e la possibilità per le donne di fare le proprie scelte riproduttive sono di per sé essenziali e fondamentali per il raggiungimento di tutti gli Obiettivi di sviluppo sostenibile”, ricorda: “Stiamo al fianco delle donne e delle ragazze che lottano per i loro diritti. E intensifichiamo la nostra ricerca per rendere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile una realtà per tutti gli 8 miliardi di persone”.