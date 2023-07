Diocesi: Rossano, ieri a Cariati celebrata la Domenica del mare con una messa nella parrocchia di Cristo Re e il lancio nelle acque dello Jonio di una corona di fiori

(Foto: diocesi di Rossano-Cariati)

Ieri, domenica 9 luglio, si è celebrata nella diocesi di Rossano-Cariati, a livello locale, la Domenica del mare. Nella parrocchia di Cristo Re a Cariati si è tenuta la santa messa presieduta dal cappellano diocesano dell’Apostolato del mare, don Giuseppe Ruffo, e concelebrata dal parroco, don George Viju. A conclusione della celebrazione eucaristica vi è stato un momento di raccoglimento e preghiera con la benedizione del mare e lancio nelle acque dello Jonio di una corona di fiori in ricordo delle vittime del mare (marittimi, pescatori, migranti). Durante l’omelia don Ruffo si è soffermato sulla liturgia della Parola della domenica ribadendo l’importanza della giornata e sottolineando come la Chiesa sia vicina alla gente di mare, esortando a pregare per tutti quelli che lavorano in mare e invitando i fedeli a promuovere la cultura di difendere le nostre acque da ogni azione che possa produrre o rappresentare fonte di inquinamento. La celebrazione di ieri è stata preceduta da due momenti di preghiera in preparazione alla giornata dedicata al mare. Il primo si è vissuto ai piedi della statua della Madonnina a Schiavonea con l’arcivescovo Maurizio Aloise che ha deposto una corona. “Bisogna accendere una lanterna, una luce sulla fatica e i pensieri della gente di mare. Marittimi costretti per mesi e mesi a duri sacrifici facendo a meno dell’amore della famiglia, dei sacramenti e dell’affetto della propria comunità. Ecco perché è vitale ascoltare e accompagnare i pescatori che hanno tanto da raccontare e da comunicarci su tanti aspetti del mondo marino”, ha affermato il presule. “Chi è e lavora in mare deve sapere che tutto ciò che lo rallegra e lo opprime a noi sta a cuore. Il tutto perché il mare non è sempre benevolo e alcune volte ci ha tolto fratelli che non sono più tornati a casa. Nessuno si deve sentire lontano”, ha concluso mons. Aloise. Il secondo momento di preghiera, invece, si è tenuto sul lungomare di Mirto Crosia, con una riflessione incentrata sul tema “Con Maria in attesa della domenica del mare” animata da don Ruffo.