Diocesi: Teramo, domani sera il “Rosario per l’Europa e per la pace” nel monastero di San Bernardino a Campli

(foto diocesi Teramo-Atri)

È in programma per domani, martedì 11 luglio, alle ore 20, nel monastero di San Bernardino a Campli, il “Rosario per l’Europa e per la pace” in collegamento diretto con le comunità di Bulgaria, Islanda, Slovacchia e Spagna. Il monastero in cui si svolgerà la recita del rosario, chiuso da decenni, riaprirà per la prima volta le porte ai fedeli domani, giorno in cui viene festeggiato San Benedetto da Norcia patrono d’Europa, del quale l’anno prossimo ricorrerà il 50° anniversario della proclamazione da parte di San Paolo VI. La preghiera, organizzata dalla diocesi di Teramo-Atri in collaborazione con il Comune di Campli, sarà presieduta dal vescovo Lorenzo Leuzzi, insieme mons. Strahil Veselinov Kavalenov, vescovo di Nicopoli in Bulgaria, e verrà trasmessa in diretta sui canali YouTube e Facebook della diocesi di Teramo-Atri.