Nuovi cardinali: mons. Pompili (Verona) con nomina Gugerotti “Papa Francesco valorizza una persona segnata da un profondo attaccamento alla chiesa di San Zeno”

“Una bellissima notizia e un motivo di gioia per tutta la Chiesa di Verona”, città dove è nato e nella cui cattedrale “è stato ordinato presbitero dal vescovo Amari”. Così mons. Domenico Pompili, vescovo di Verona, in una nota diffusa oggi dalla diocesi scaligera, saluta la scelta di Papa Francesco di creare cardinale mons. Claudio Gugerotti, prefetto del Dicastero per le Chiese orientali. “Il legame con la nostra realtà non si è mai allentato anche quando ha cominciato a lavorare al servizio della Santa Sede – scrive mons. Pompili –. La scelta di Papa Francesco valorizza una persona che oltre a ben note capacità culturali e diplomatiche è segnata da un profondo attaccamento alla Chiesa di San Zeno e si distingue per una singolare attitudine all’incontro con la gente. Dopo il concistoro, lo festeggeremo di sicuro tutti insieme e lo sosterremo in questa nuova chiamata. Fin da ora – conclude il vescovo di verona – gli assicuriamo oltre l’amicizia sincera una preghiera particolare”.