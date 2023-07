Rinnovamento nello Spirito: Assisi, al via domani gli Esercizi spirituali nazionali per religiose e consacrate

Prenderanno il via domani, ad Assisi, gli Esercizi spirituali nazionali del Rinnovamento nello Spirito Santo rivolti alle religiose e alle consacrate. L’iniziativa, ospitata presso la “Fraterna Domus”, viene proposta per il secondo anno. Questa edizione verterà sul tema “‘Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell’amore’ (Os 2, 21). Rigenerate dall’Amore per un servizio di gioia”.

Le relazioni principali del mattino saranno affidate a Salvatore Martinez, mentre i temi del Seminario di vita nuova verranno trattati dall’Équipe.

Per Giuseppe Contaldo, presidente nazionale del RnS, “gli Esercizi spirituali per le religiose e le consacrate costituiscono una forte esperienza di Dio, suscitata dall’ascolto della sua Parola, compresa e ascoltata nel proprio vissuto personale sotto l’azione dello Spirito Santo che, in clima di silenzio e di preghiera e con la mediazione, dona la capacità del discernimento in ordine alla purificazione del cuore, alla conversione della vita e alla sequela di Cristo, per il compimento della propria missione nella Chiesa e nel mondo”. “La Presidenza ed il Comitato nazionale di servizio del RnS, nonostante diverse difficoltà organizzative, hanno avuto nel cuore il desiderio di riproporre, anche per il 2023, questa esperienza”, ha sottolineato Contaldo, auspicando che “tutte coloro che prenderanno parte a queste giornate possano rinvigorire la propria scelta di vita consacrata a servizio della Chiesa e del popolo santo di Dio”.