Diritti umani: Roma, giovedì a Palazzo Chigi il primo forum sulla libertà religiosa promosso dal Maeci

Si terrà a Palazzo Chigi giovedì 13 luglio, dalle 10.30 alle 12.30, il primo dei forum sulla libertà religiosa promosso dall’inviato speciale del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale per la promozione della libertà religiosa e per la tutela delle minoranze religiose nel mondo (con particolare riferimento a quelle cristiane), Davide Dionisi. Si partirà da un focus sul Pakistan. Aprirà i lavori il ministro del Maeci e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani. Seguirà l’intervento dell’ambasciatore del Pakistan in Italia, Ali Javed (invitato). Interverrà Tabassum Yousaf, avvocata presso l’Alta Corte della provincia del Sindh, unitamente ad Alessandro Monteduro, direttore di Aiuto alla Chiesa che soffre–Italia, Valeria Martano della Comunità di Sant’Egidio, Andrea Benzo, coordinatore della Farnesina per il dialogo interreligioso, Daniela Canclini, coordinatrice dei Programmi di formazione del Volontariato internazionale per lo sviluppo (Vis), Sara Fumagalli, direttore esecutivo di Umanitaria Padana onlus, e Mobeen Shahid, docente presso la Pontificia Università Urbaniana. Obiettivo delle conferenze, si legge in una nota, è “mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con le confessioni religiose e con i governi, fondato sul riconoscimento della loro identità e del loro contributo specifico. Tale dialogo è necessario per rispettare i principi di un autentico pluralismo e per la costruzione di una autentica democrazia”. Con tali iniziative, inoltre, “si vuole aiutare a far sì che ci sia un più equilibrato rapporto tra società civile e comunità dei credenti, nel segno di una accresciuta armonia e di un mutuo arricchimento di libertà e cosciente partecipazione”.