Intelligenza artificiale: Università Cattolica Milano, il 13 e 14 luglio colloquio internazionale sul ruolo degli atenei tra sfide e opportunità

“The Future of Catholic Universities in the AI Age” è il tema del colloquio scientifico internazionale promosso giovedì 13 e venerdì 14 luglio presso l’Università Cattolica, campus di Milano, dalla Strategic Alliance of Catholic Research Universities Sacru (Sacru), rete composta da otto università cattoliche, presenti in cinque diversi continenti. Al centro del confronto il ruolo delle università nell’era dell’intelligenza artificiale tra sfide e opportunità. “Un evento strategico”, spiega Pier Sandro Cocconcelli, pro-rettore vicario dell’Università Cattolica e segretario generale di Sacru, che riunirà “prestigiosi esperti di diverse discipline provenienti da tutto il mondo”. Obiettivo “elaborare un documento condiviso che esamini le prospettive e definisca le implicazioni dell’intelligenza artificiale per la formazione universitaria e la ricerca”.

Il colloquio scientifico è organizzato in sessioni plenarie che prevedono interventi programmatici di otto keynote speaker, uno per ogni università partner: Australian Catholic University, Boston College, Universitat Ramon Llull, Pontificia Universidad Católica de Chile, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Sophia University, Universidade Catolica Portuguesa e Università Cattolica del Sacro Cuore che ne è capofila.

Giovedì 13 luglio i lavori verranno aperti da Franco Anelli, rettore della Cattolica e vicepresidente Sacru, al quale seguiranno la keynote lecture del card. José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’educazione della Santa Sede, e l’introduzione del professor Zlatko Skrbis, presidente di Sacru.

Successivamente, nella sessione plenaria interverranno Marcelo Gattass (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro), Andrea Vicini (Boston College), Alvaro Soto (Pontificia Universidad Católica de Chile di Santiago), William Hasselberger (Universidade Católica Portuguesa di Lisbona), Xavier Vilasis (Universitat Ramon Llull di Barcellona). Chair delle plenarie sarà Antonella Sciarrone Alibrandi, sottosegretario del Dicastero per la Cultura e l’educazione.

Venerdì 14 luglio la discussione proseguirà in plenaria con i contributi di Andrea Gaggioli (Università Cattolica), Samuel Baron (Australian Catholic Universities) e Tad Gonsalves (Sophia University di Tokyo).

Oltre alle due plenarie vi saranno poi due sessioni parallele, una sull’istruzione e la ricerca e l’altra focalizzata sulla più ampia funzione sociale delle università. Al colloquio parteciperanno anche i rettori di tutti gli otto atenei e al termine dell’evento verrà prodotto un documento preliminare per la pubblicazione di un position paper che descriva la visione di Sacru sull’impatto dell’intelligenza artificiale e il ruolo delle università, in particolar modo quelle cattoliche. Il colloquio scientifico sarà in formato ibrido, in presenza e da remoto attraverso il sito web di Sacru.