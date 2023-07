Alluvione in Emilia-Romagna: diocesi Fidenza, consegnati al vescovo di Faenza 22.700 euro. Mons. Toso, “grazie, non mi attendevo tanto”

Nella domenica 28 maggio in tutte le parrocchie della diocesi di Fidenza ha avuto luogo la raccolta fondi, promossa dalla Caritas diocesana, a favore della popolazione della Romagna colpita dall’alluvione. Nei giorni scorsi – informa la Chiesa fidentina – la somma di 22.700 euro è stata consegnata al vescovo di Faenza-Modigliana, mons. Mario Toso, a sostegno degli alluvionati della sua diocesi. In questa somma rientrano le offerte pervenute dalle parrocchie, da privati e anche il ricavato della Festa Medievale di Cabriolo.

Mons. Toso ha fatto pervenire al vescovo di Fidenza, mons. Ovidio Vezzoli, il suo ringraziamento: “Carissimo mons. Ovidio, ti ringrazio con tutto il cuore per la grande offerta indirizzata agli alluvionati della nostra diocesi di Faenza-Modigliana. Non mi attendevo tanto. Sarà mia cura dirti come saranno impiegati. Il Signore benedica te e i benefattori della tua diocesi di Fidenza. Un abbraccio fraterno”.