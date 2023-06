Polonia: Lidzbark, plenaria dei vescovi su Sinodo, Gmg, congresso teologico. Domenica l’affidamento dell’Ucraina alla Madonna

I vescovi polacchi riuniti a Lidzbark nella regione della Varmia nel nord est del Paese, dal 12 al 14 giugno scorso, hanno discusso la posizione dell’episcopato da presentare a Roma a ottobre durante la sessione del Sinodo. Inoltre, i presuli con soddisfazione hanno appreso la notizia dei 20mila giovani polacchi partecipanti alla prossima Gmg di Lisbona. Dopo aver esaminato il nuovo programma pastorale per l’anno 2023-2024 focalizzato sulla partecipazione alla comunità ecclesiale, i vescovi hanno valutato i preparativi al 2° Congresso della teologia pratica previsto nella seconda metà di settembre a Lichen e dedicato alle nuove indicazioni sul funzionamento delle parrocchie nel territorio nazionale. Assicurando le loro preghiere per il popolo ucraino “che si oppone all’aggressione da parte della Russia”, specialmente domenica 18 giugno, quando in tutte le parrocchie verrà pronunciato il solenne atto di affidamento dell’Ucraina e della Russia al Cuore immacolato della Santissima Vergine Maria, l’episcopato polacco ha ricordato le vittime del “massacro della Volinia” perpetrato nel 1943 da parte degli ucraini nei confronti della popolazione polacca. Auspicando ulteriori passi verso la riconciliazione tra la Polonia e l’Ucraina, i vescovi “con speranza” hanno accolto l’annuncio di una dichiarazione comune da parte del presidente dei vescovi polacchi, mons. Stanisław Gądecki, e il metropolita della Chiesa greco cattolica ucraina, Sviatoslav Shevchuk, che sarà sottoscritta a Varsavia il 7 luglio prossimo.