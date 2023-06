Droghe: Emcdda, “maggiore diversificazione di offerta e consumo di sostanze all’origine di nuove sfide per l’Europa”

“Una maggiore diversità dell’offerta e del consumo di droga è all’origine di nuove sfide per le politiche in materia di droghe e di assistenza sanitaria in Europa”. È il primo aspetto evidenziato dall’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (Emcdda, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction), in occasione della pubblicazione della “Relazione europea sulla droga 2023: tendenze e sviluppi”. La relazione contiene una panoramica aggiornata della situazione della droga in Europa, “delineata – hanno spiegato i responsabili della ricerca, illustrata a Bruxelles – mediante un’analisi delle principali tendenze e delle minacce emergenti”. “La disponibilità rimane elevata per tutti i tipi di sostanze, mentre continuano a crescere il volume e la complessità della produzione di droghe illecite in Europa”. Le persone che fanno uso di droghe “hanno ora accesso – secondo Emcdda – a una più ampia gamma di sostanze psicoattive, spesso di elevata potenza e purezza. Poiché tali sostanze possono essere vendute sotto forma di prodotti in polvere o in pillole di aspetto simile, i consumatori potrebbero non essere consapevoli di ciò che stanno assumendo”.