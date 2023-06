Papa Francesco: nomina mons. Mauricio Rueda Beltz nunzio apostolico in Costa d’Avorio

Il Papa ha nominato nunzio apostolico in Costa d’Avorio mons. Mauricio Rueda Beltz, sottosegretario per il Personale di ruolo diplomatico della Santa Sede, elevandolo in pari tempo alla sede titolare di Cingoli, con dignità di arcivescovo. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Mons. Rueda Beltz è nato a Bogotá l’8 gennaio 1970. È stato ordinato sacerdote il 19 dicembre 1996, incardinandosi nell’arcidiocesi di Bogotá. Si è laureato in Diritto canonico. È entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il 1° luglio 2004, ha prestato successivamente la propria opera nelle Rappresentanze pontificie in Guinea, Cile, negli Stati Uniti d’America e in Giordania. Trasferito alla Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali della Segreteria di Stato e stato poi nominato alla Sezione per gli Affari generali della Segreteria di Stato, come responsabile dell’Organizzazione dei viaggi apostolici. Trasferito alla Nunziatura apostolica in Portogallo. Nominato sottosegretario della Sezione per il Personale di ruolo diplomatico della Santa Sede, il 17 dicembre 2020. Conosce il francese, l’inglese, l’italiano e il portoghese