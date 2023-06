Fratelli Tutti: Tg1 Dialogo, “Fraternità, via della pace e della giustizia” il tema della puntata di domani con interviste e testimonianze

Un sogno o una realtà possibile? Per la prima volte oltre 30 Premi Nobel di tutto il mondo firmano una dichiarazione comune per la fraternità. Un grande appello, a cui hanno aderito anche artisti, esponenti della società civile, dell’impresa e del sindacato. Una sfida nata in piazza San Pietro, sabato scorso, con un forte messaggio di Papa Francesco. Domani, con la storia di due ragazze ex nemiche e molte testimonianze, su Rai1, dopo il Tg1 delle 8, a Tg1 Dialogo, a cura di Piero Damosso, con il commento di padre Enzo Fortunato. Interviste, tra gli altri, all’attivista ucraina Oleksandra Matviichuk, del Centro per le libertà civili che l’anno scorso ha ricevuto il Premio Nobel per la pace; Giorgio Parisi, fisico, Premio Nobel della fisica 2021; Juan Manuel Santos, ex presidente della Colombia, Premio Nobel per la pace 2016. Per gli artisti, parlano Andrea Bocelli, Stjepan Hauser e Simone Cristicchi.