Parlamento Ue: migrazione e asilo, eurodeputati in visita a Lampedusa. “Sfide di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale”

Una delegazione della commissione per le libertà civili del Parlamento europeo si recherà a Lampedusa dal 19 al 22 giugno “per discutere delle sfide di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale”, informa un comunicato. La delegazione sarà guidata dal presidente, Juan Fernando Lopez Aguilar, e composta da altri 9 eurodeputati. “La visita sarà incentrata sulle attività di ricerca e soccorso e sulle condizioni di sbarco e di accoglienza dei migranti che arrivano sull’isola. I membri della delegazione incontreranno le autorità marittime Sar italiane, le autorità locali, i rappresentanti di Frontex e le organizzazioni della società civile attive nel settore Sar o nell’accoglienza dei migranti”. La visita si colloca anche nelle iniziative per l’iter legislativo sul futuro Patto per la migrazione e l’asilo.