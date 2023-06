Papa Francesco: nomina mons. George Panamthundil nunzio apostolico in Kazakhstan

Il Papa ha nominato nunzio apostolico in Kazakhstan mons. George Panamthundil, consigliere di Nunziatura, elevandolo in pari tempo alla sede titolare di Floriana, con dignità di arcivescovo. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Mons. Panamthundil è nato a Trivandrum City (India) il 20 maggio 1972. È stato ordinato sacerdote il 18 febbraio 1998, incardinandosi nell’arcidiocesi di Trivandrum dei Siro-Malankaresi. Si è laureato in Diritto canonico orientale. È entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il 1° luglio 2005, ha prestato la propria opera nella nunziatura apostolica in Costa Rica, in Guinea, in Iraq, in Austria, in Israele e nella delegazione apostolica in Gerusalemme e Palestina, nella Rappresentanza pontificia in Cipro. Conosce il francese, l’inglese, l’italiano, lo spagnolo e il tedesco.