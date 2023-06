Terzo settore e Finanza sostenibile: appello dai Cantieri ViceVersa, “alleanza imprescindibile per un’economia più umana”

(foto Forum Terzo settore)

Conclusa oggi a Padova la terza edizione di Summer School di Cantieri ViceVersa, evento promosso da Forum nazionale Terzo settore e Forum per la Finanza sostenibile con l’obiettivo di rimettere al centro dell’economia gli uomini e le donne, attraverso incontri e tavoli di discussione utili a creare relazioni, anche di tipo non finanziario, tra Ets e operatori finanziari. “Il percorso che stiamo portando avanti con Cantieri ViceVersa è fondamentale anche alla luce delle trasformazioni che stanno avvenendo nel Terzo settore: i dati Istat ci dicono che le organizzazioni aumentano in numero ed è dunque positivo che chi entra in questo perimetro trovi una piattaforma di dialogo con la finanza sostenibile, rafforzandosi nella realizzazione di un’economia inclusiva”, ha detto la portavoce del Forum nazionale Terzo settore Vanessa Pallucchi, riportate nel comunicato dove si aggiunge come i Cantieri ViceVersa ambiscano a creare un network di collaborazione in cui mondo della finanza e Terzo settore non si vedano reciprocamente come domanda e offerta ma come partner in grado di intraprendere insieme percorsi. “Abbiamo assistito a un vero e proprio salto qualitativo nei contenuti trattati e nelle proposte scaturite dai gruppi di lavoro, che si sono orientate alla creazione di nuove forme di partnership”, la dichiarazione del direttore del Forum Finanza sostenibile Francesco Bicciato, che ha partecipato alla tre giorni di lavori durante i quali è stato fatto il focus sugli enti di rappresentanza finanziari in rapporto al Terzo settore, trattando argomenti di attualità come credito ed equity, organizzazioni di volontariato, assicurazioni, organizzazioni sportive.