Persone con disabilità: Locatelli (ministro), “Conferenza Onu una grande opportunità di confronto su buone pratiche e inclusione”

“La 16ª Conferenza annuale degli Stati parte alla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità” è stata “una grande opportunità di confronto con ministri e referenti politici di molti Paesi riguardo al tema della disabilità e dell’inclusione”. Così il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, che dal 13 al 15 giugno ha partecipato a New York alla Conferenza annuale degli Stati parte alla Convenzione Onu.

Il ministro Locatelli è intervenuto nella seduta plenaria per illustrare il lavoro che l’Italia sta sviluppando per una sempre maggiore inclusione. “Siamo tutti persone, solo persone. Tutte diverse ma con gli stessi diritti – ha detto Locatelli -. E per questo insieme possiamo fare sempre di più, scambiando a vicenda le buone pratiche dei nostri Paesi e promuovendo il diritto di tutti ad una vita dignitosa, attraverso azioni concrete insieme alle associazioni di persone con disabilità e al Terzo settore”.

La conferenza mondiale è stata l’occasione per svolgere incontri bilaterali con vari Paesi: Australia, Canada, Finlandia, Francia, Germania, Israele, Libia, Polonia, Regno Unito, Repubblica Democratica del Congo, Stati Uniti, Tunisia e Ungheria.