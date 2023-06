Papa Francesco: nomina mons. Penemote nunzio apostolico in Pakistan

Il Papa ha nominato nunzio apostolico in Pakistan mons. Germano Penemote, consigliere di Nunziatura, elevandolo in pari tempo alla sede titolare di Treia, con dignità di arcivescovo. A darne notizia è oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Mons. Penemote è nato a Ondobe (Angola) il 24 ottobre 1969. È stato ordinato sacerdote il 6 dicembre 1998, incardinandosi nella diocesi di Ondijiva. È laureato in Utroque Iure. Entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il 1° luglio 2003, ha prestato la propria opera nelle nunziature apostoliche in Benin, Uruguay, Slovacchia, Thailandia, Ungheria, Perù e Romania. Conosce il francese, l’inglese, l’italiano, il portoghese e lo spagnolo.