Storia: min. Cultura e Ist. del Risorgimento, lunedì a Roma una giornata di studio dedicata a Giuseppe Mazzini

Si terrà il 19 giugno a Roma una giornata di studio dal titolo: “Giuseppe Mazzini nella storia d’Italia”, promossa dal ministero della Cultura in collaborazione con l’Istituto per la storia del Risorgimento italiano. (ministero della Cultura – via del Collegio Romano, 27 – Sala Spadolini, ore 9:30). I lavori, moderati da Stefano Folli, saranno introdotti da Alessandro Amorese, componente Commissione Cultura della Camera; Alessandro Campi, commissario straordinario dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano; Federico Mollicone, presidente Commissione Cultura della Camera.

Previste relazioni di Roberto Balzani, ordinario di storia contemporanea all’Università di Bologna (“La democrazia di Mazzini e la nostra”); Giovanni Belardelli, ordinario di storia delle dottrine politiche all’Università di Perugia (“La nazione di Mazzini, oggi”); Francesco Carlesi, storico (“Lavoro e questione sociale in Mazzini”); Maria Pia Critelli, responsabile settore iconografico della Biblioteca di storia moderna e contemporanea (“Sull’iconografia mazziniana: tra storia e memoria”); Liviana Gazzetta, esponente della Società italiana delle storiche (“Mazzini e il femminismo mazziniano”); Michele Finelli, presidente Associazione mazziniana italiana (“Mazzini dopo Mazzini. Gli usi politici di un padre della patria”); Giuseppe Monsagrati, ordinario di storia del Risorgimento all’Università “La Sapienza” di Roma (“L’Edizione nazionale delle opere di Mazzini: una lunga storia”).

Alle 12.15, il maestro Stefano Ragni (Università per stranieri di Perugia), renderà omaggio a Mazzini con la relazione-concerto “Mazzini e la musica, Mazzini in musica”. Concluderà i lavori il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Diretta sul canale Youtube del Ministero al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=aDAvroWOV1w