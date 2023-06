Famiglia: Bordignon (Forum), “mettiamo a disposizione dell’Osservatorio le nostre competenzee rappresentiamo i bisogni e le speranze della vita quotidiana”

(Foto Siciliani - Gennari/SIR)

“Siamo grati alla ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Maria Roccella per la possibilità di continuare a collaborare con l’Osservatorio nazionale sulla famiglia, recentemente ricostituito”. Lo dichiara oggi Adriano Bordignon, presidente del Forum nazionale delle associazioni familiari e membro del Comitato scientifico del medesimo Osservatorio, rappresentato anche da tre delegati del Forum: Antonino Sutera, Cristina Riccardi, Giuseppa Crimí.

“Mettiamo a disposizione la competenza di oltre 580 associazioni e 20 forum regionali. Inoltre, vogliamo essere portavoce dei bisogni e delle speranze che le famiglie vivono nel quotidiano. Sentiamo, infatti, la responsabilità di essere la più vasta rete di rappresentanza delle famiglie in Italia, capace di penetrare nella carne del tessuto sociale del Paese, e crediamo che sia giunto il momento di ascoltare le famiglie e offrire loro risposte credibili – prosegue Bordignon -. Riforma fiscale, assegno unico più generoso e semplice, servizi per la prima infanzia e politiche per un lavoro femminile e giovanile di qualità, conciliazione e condivisione dei compiti di cura, empowerment delle relazioni familiari, sono le leve del rilancio”.

Il presidente nazionale del Forum evidenzia: “Siamo convinti che attorno a natalità e famiglia si debba costituire una vasta alleanza tra livelli nazionali e territoriali in supporto ai Comuni perché possano offrire servizi adeguati ai bisogni delle famiglie di oggi”.

“In questo processo è altresì necessario coinvolgere, oltre alla politica e all’amministrazione, anche le famiglie, il Terzo settore, il mondo del lavoro, il mondo accademico. Il rilancio della natalità è una sfida di sistema e di futuro, che si vince solo se si gioca la partita tutti insieme”, conclude Bordignon.