Diocesi: Chieti-Vasto, domani a Torino di Sangro il convegno dei ministranti

È in programma per domani, sabato 17 giugno, a Torino di Sangro si svolgerà il convegno diocesano dei ministranti di Chieti-Vasto. L’evento, promosso dal Centro diocesano vocazioni, vuole essere un “incontro di festa tra quei ragazzi che hanno in comune la disponibilità a mettersi a servizio nelle nostre celebrazioni eucaristiche. Per tanti piccoli è una prima esperienza di vita ecclesiale al di là dei confini parrocchiali e per i ministranti più grandi – e i loro animatori – un incoraggiamento a considerare il servizio liturgico come scuola preziosa per l’incontro sempre più profondo con il Signore”.

Dopo l’accoglienza nel piazzale di S. Felice a partire dalle 9.30, sono previsti un momento di preghiera e alcune testimonianze vocazionali itinerante. Spazio poi a laboratori e giochi. Nel pomeriggio il dialogo con l’arcivescovo Bruno Forte nella chiesa della Madonna di Loreto. Alle 16.15 prenderà il via il corteo fino alla chiesa parrocchiale dove mons. Forte presiederà la messa conclusiva.