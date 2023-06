Special Olympics: al via domani a Berlino i Giochi mondiali estivi

foto Special Olympics

Domani l’Olympic Stadium di Berlino accoglierà la grande cerimonia di apertura dei Giochi mondiali estivi Special Olympics. La fiamma della speranza dei Giochi mondiali di Berlino, accesa il 7 giugno ad Atene, dopo avere attraversato la Germania, farà il suo ingresso in uno stadio pieno e festante. È prevedibile quanta carica emotiva accompagnerà i team protagonisti della festa dello sport inclusivo: tutti insieme avvolti dai colori delle proprie nazioni di appartenenza!

La delegazione italiana, arrivata a Berlino ieri dopo aver trascorso tre giorni nella host city di Hannover, nel Land della Bassa Sassonia, è composta da 142 persone, di cui 97 atleti, 41 coach e 4 delegati ed è pronta a sfilare, insieme a migliaia di altri atleti provenienti da tutto il mondo, nel corso della serata che segnerà l’inizio della otto giorni di competizioni. In questa importante occasione il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli sarà al fianco degli atleti in rappresentanza del nostro Paese.

Numerose le discipline che vedranno i nostri atleti protagonisti: atletica, badminton, bocce, bowling, calcio a 5 unificato, equitazione, ginnastica artistica e ritmica, golf, nuoto, nuoto in acque libere, pallacanestro tradizionale e unificata, pallavolo unificata, beach volley unificata, tennis e tennistavolo. Molte delle discipline sportive presenti ai Mondiali di Berlino saranno rappresentative dello sport unificato: atleti ed atleti partner rispettivamente con e senza disabilità intellettive giocano insieme nella stessa squadra. Saranno 7mila gli atleti, 190 le delegazioni, 3mila tecnici e ben 20mila i volontari, 9mila i familiari, sono previsti inoltre 300mila spettatori al giorno. Tutti, nessuno escluso, nei prossimi giorni vivranno un’esperienza unica all’insegna dell’impegno sportivo e delle emozioni.

Questa la pagina ufficiale dei Giochi: www.berlin2023.org .