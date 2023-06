Diocesi: Brescia, domani il convegno biblico “Come agnelli in mezzo ai lupi”

“Come agnelli in mezzo ai lupi – I cristiani e la speranza apocalittica”. Questo il tema del convegno biblico diocesano in programma domani, sabato 17 giugno, presso il Polo culturale diocesano di Brescia. L’iniziativa, promossa dall’Apostolato biblico della diocesi, fornirà “un’occasione preziosa per gustare la bellezza della Parola e lasciarsi guidare dalla sua luce amica”. “Il tema di quest’anno – spiega una nota – riguarda la speranza dinanzi alle sfide della storia, in particolare davanti al Male che, spesso, sembra prevalere. I libri apocalittici di Daniele e dell’Apocalisse di Giovanni aiutano a riscoprire le motivazioni più profonde che devono animare la speranza dei credenti, per non cedere alla tentazione del pessimismo e della paura”.

I lavori prenderanno il via alle 14 con l’accoglienza; poi alle 14.30 don Marco Settembrini proporrà una riflessione su “Le bestie e il Figlio dell’uomo in Dn 7” seguita da una seconda relazione, presentata da don Maurizio Marcheselli, su “Il drago, la bestia e l’agnello (Ap 13-14)”. Alle 18.15 le conclusioni.