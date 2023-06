Papa Francesco: arrivato in Vaticano, confermato Angelus e udienze dei prossimi giorni, salvo udienza generale

(Foto Vatican Media/SIR)

Papa Francesco, dopo la sosta a Santa Maria Maggiore all’uscita del Policlinico Gemelli, è rientrato in Vaticano, passando dall’Arco del Perugino. Riprende dunque l’attività ordinaria del Santo Padre, dopo i 10 giorni di ricovero nell’ospedale romano per un intervento chirurgico all’addome, che si è svolto senza complicazioni e con un decorso post-operatorio regolare. All’uscita del Gemelli, Francesco ha ringraziato i giornalisti per il loro lavoro e alla domanda sulla sua salute ha risposto, come è ormai consueto: “Sono vivo”. Prima di fare rientro in Vaticano, poco dopo le 10 circa – fa sapere la Sala Stampa della Santa Sede – Papa Francesco si è fermato per una breve visita privata alle suore dell’Istituto Maria Santissima Bambina, riunite per il loro capitolo generale, e, fuori dall’ingresso del Perugino, per salutare le forze dell’ordine e ringraziarle per il loro servizio. L’Angelus di domenica e le udienze dei prossimi giorni sono confermati, salvo l’udienza generale di mercoledì 21 giugno, che è annullata – spiega la sala stampa vaticana – “per salvaguardare il recupero post operatorio del Santo Padre”.