Diocesi: Prato, la festa della Madonna del Bosco arrivata grazie alla devozione dei migranti di Panni

(foto diocesi Prato)

È iniziata ieri nella parrocchia di Santa Maria dell’Umiltà di Chiesanuova a Prato, la 4 giorni di festa dedicata a Maria Santissima incoronata del Bosco, la protettrice di Panni, paese in provincia di Foggia, trapiantata nel paese toscano per volere dei molti migranti del passato, costituitisi come associazione culturale Amici di Panni nel 1979.

I festeggiamenti si concluderanno il 18 giugno, giornata che vedrà come momento centrale la messa delle ore 17 presieduta dal parroco di Panni don Domenico Guida e la processione per le vie di Chiesanuova del simulacro della Madonna del Bosco. Questa sera, 16 giugno, alle ore 21 in chiesa appuntamento con il triduo, mentre sabato 17 giugno alle ore 17 nei locali parrocchiali incontro e saluti con il sindaco Amedeo De Cotiis e l’amministrazione di Panni, alle ore 18 messa della vigilia ed alle ore 19 seminario di balli popolari. Le iniziative proseguiranno alle ore 21 con il triduo ed alle ore 21,30 con la serata di balli e canti popolari a cura dell’associazione Rione popolare e Comune di Panni. Per l’occasione sono organizzati anche stand enogastronomici ed alle ore 24 di domenica 18 la festa si concluderà con lo spettacolo pirotecnico.