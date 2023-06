Diocesi: Bologna, iniziata “Estate Ragazzi”. Card. Zuppi, “siate cavalieri di pace, impegnati a cercarla e a costruirla”

È iniziata a Bologna Estate Ragazzi con giovani e animatori delle parrocchie che in questi giorni e nelle prossime settimane parteciperanno ad attività e a momenti di incontro su “Cavalieri erranti. Un’estate da sogno insieme a don Chisciotte”. Ieri, nel parco del Seminario si è svolta “Festa Insieme” con l’incontro fra il cardinale arcivescovo Matteo Zuppi e migliaia di ragazzi e gli animatori.

“Quello che voglio chiedere a tutti voi – ha affermato Zuppi – è di essere cavalieri di pace, impegnati a cercarla e costruirla. Mi raccomando: mettete pure su i muscoli ma non perdete la testa e il cuore! Aiutateci a trovare la pace pregando il Signore affinché ci sia un mondo in cui uomini e donne imparino a volersi bene, a rispettarsi, a starsi vicino, ad aiutarsi”. “Estate Ragazzi – ha sottolineato don Giovanni Mazzanti, direttore Ufficio diocesano per la pastorale giovanile – è iniziata in tantissime parrocchie della nostra diocesi. I numeri restano alti con circa cento comunità e con migliaia di ragazzi che ogni anno sono coinvolti. Questa iniziativa ormai storica è una delle poche che, con le dovute precauzioni, non si è interrotta neanche durante la pandemia. Credo che questo ci dica qualcosa come Chiesa, perché si tratta di un’esperienza fatta per accogliere tutti e coinvolgere gli adolescenti nell’ottica del servizio”.

Lunedì 19 giugno alle 18 nella Sala dello Stabat Mater all’Archiginnasio (Piazza Galvani, il card. Zuppi interverrà alla presentazione del volume “La grande occasione. Viaggio nell’Europa che non ha paura” (Piemme editore) insieme all’autore Mario Marazziti. Alle 21 nel chiostro della Basilica di Santo Stefano (via Santo Stefano, 24) l’arcivescovo dialogherà con don Luigi Verdi e il cantautore Niccolò Fabi al primo appuntamento di “Un alfabeto per l’umano” sul tema “Perdere/trovare”. La seconda serata su “Memoria” si svolgerà giovedì 6 luglio alle 21 nel chiostro di Santo Stefano con la partecipazione del card. Zuppi, don Verdi e del cantautore Francesco Guccini. Il ciclo di incontri è proposto dalla Fraternità di Romena in collaborazione con la Chiesa di Bologna e la Basilica di Santo Stefano.