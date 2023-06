Droghe: Goosdeel (direttore Emcdda), “dappertutto, tutto, tutti. Sostanze illecite pervadono la nostra società”

Alexis Goosdeel (Photo European Commission)

Il direttore dell’Emcdda (Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze), Alexis Goosdeel, presentando il Rapporto annuale dell’agenzia europea, ha dichiarato: “La relazione di quest’anno è un chiaro monito del fatto che i problemi legati alle sostanze illecite pervadono tutta la nostra società. Potrei riassumere la situazione con queste parole: dappertutto, tutto, tutti”. Molto allarmato il messaggio del direttore: “Non solo le droghe illecite note sono ora ampiamente accessibili, ma continuano a essere prodotte anche potenti nuove sostanze. Praticamente qualsiasi sostanza con proprietà psicoattive può comparire sul mercato delle droghe, spesso con un’etichettatura fraudolenta o in miscele”. Ecco perché “le sostanze illecite possono nuocere a tutti, sia direttamente attraverso il loro consumo, sia indirettamente, per il loro impatto sulle famiglie, le comunità, le istituzioni e le imprese. Sempre più spesso, inoltre, espongono i cittadini a violenze droga correlate e alle loro conseguenze”. Goosdeel ha aggiunto: “Oggi vogliamo mettere in evidenza le sfide poste dagli stimolanti, dalle droghe sintetiche e dai nuovi prodotti a base di cannabis. È fondamentale intensificare i test forensi e tossicologici per individuare meglio le minacce emergenti e tutelare la salute pubblica. Dobbiamo inoltre investire di più nei servizi, che ora sono chiamati a rispondere a esigenze più diversificate e complesse”.