Colombia: mons. Barreto (Cec), “fare tutto il necessario per la pace, come ci ha chiesto il Papa”. Oggi consacrazione al Sacro Cuore per la riconciliazione

Di fronte alle sofferenze e alla crisi umanitaria subite dalle comunità in varie regioni, che soffrono per il confino, gli attentati alla loro vita e le azioni della criminalità organizzata, la Chiesa colombiana “continuerà a rispondere con forza” alla richiesta fatta da Papa Francesco durante l’incontro che i vescovi hanno avuto con lui, nell’ambito della visita ad limina che hanno fatto a Roma tra marzo e aprile di quest’anno: “Fate tutto il necessario per la pace in Colombia”.

A ricordarlo, in seguito all’incontro della settimana scorsa tra i vescovi delle zone di conflitto, mons. Juan Carlos Barreto Barreto, vescovo di Soacha e presidente della Commissione di Pastorale sociale della Conferenza episcopale colombiana (Cec). Il vescovo ha anche affermato che le Chiese continuano a sviluppare questa missione alla luce del Vangelo e della Dottrina sociale della Chiesa. “Per questo motivo, ci siamo impegnati a continuare questa riflessione nelle Chiese particolari, lavorando su un documento chiamato ‘Verso una pastorale per la riconciliazione e la pace’, che ci permette di avere un quadro di riferimento per continuare ad agire nella costruzione della pace”.

Le parole di mons. Barreto sono state pronunciate alla vigilia della solennità del Sacro Cuore di Gesù. Oggi, infatti, la Chiesa cattolica colombiana (Cec) rinnoverà la consacrazione del Paese al Sacro Cuore di Gesù. “Sarà un’occasione speciale per riconoscere Gesù come centro della vita di ogni cristiano e per affidare a Lui, ancora una volta, la riconciliazione e la pace dell’intera nazione”, si legge in una nota della Cec.

Alle 9.30 si terrà una speciale adorazione eucaristica nella cattedrale di Bogotá; alle 10.30, mons. Luis José Rueda Aparicio, arcivescovo di Bogotá e presidente della Cec, presiederà una messa, che sarà trasmessa dai canali televisivi Rcn e Caracol, in modo che, dalle loro case, più persone possano unirsi alla preghiera in questo momento speciale. L’episcopato colombiano invita a vivere questa giornata in tutte le parrocchie, i seminari, le case religiose e le altre istituzioni ecclesiali del Paese.