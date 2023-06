Lavoro domestico: Acli Colf, “assistenza familiare è lavoro fondamentale per il Paese, utile anche per fronteggiare le lacune del nostro welfare”

“Un’occasione importante che rimarca ancora una volta il nostro impegno di tutela e rappresentanza verso una categoria ancora vessata, dove i diritti non sempre sono rispettati e dove la piaga del lavoro nero sembra non conoscere fine”. Lo ha commentato la neo presidente nazionale di Acli Colf, Giamaica Puntillo, oggi, 16 giugno, in occasione della Giornata internazionale delle lavoratrici e dei lavoratori domestici. “Auspichiamo che questa giornata – ha proseguito la responsabile delle Acli Colf – consenta a quante più persone possibili di apprezzare il duro lavoro delle assistenti familiari, in difesa delle quali la nostra Associazione è e continuerà ad essere attivamente impegnata”.