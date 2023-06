Diocesi: Massa Carrara-Pontremoli, in serata mons. Vaccari presiede la celebrazione per la festa di san Ceccardo

Nella serata di oggi, venerdì 16 giugno, il vescovo di Massa Carrara-Pontremoli, mons. Mario Vaccari, presiederà la celebrazione eucaristica in onore di san Ceccardo, patrono della città e del vicariato di Carrara. “Secondo la tradizione – ricorda la diocesi in una nota – il vescovo di Luni, Ceccardo, subì il martirio con la decapitazione alle porte della città: nel punto in cui venne ucciso sarebbe sgorgata una fonte, tanto che il luogo tutt’ora si chiama ‘San Ceccardo ad aquas’. Nello scorso mese di marzo, tra l’altro, sono stati presentati i dati dell’analisi scientifica sui resti del santo, confermando la datazione proposta dalla tradizione”.

Ieri sera, nella vigilia della festa, si è svolta la processione presieduta dal vicario foraneo, don Leonardo Biancalani. Oggi, alle 18, la messa presieduta dal vescovo nella chiesa parrocchiale dedicata al santo. “A margine della celebrazione – informa la diocesi – verrà dato l’annuncio del nuovo parroco del duomo di Carrara e degli spostamenti dei sacerdoti nel vicariato, come comunicato nel corso dell’assemblea dei fedeli e dei sacerdoti di Carrara dello scorso 26 maggio”.