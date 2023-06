Comunità Nuovi Orizzonti: il vescovo Mefodij del Patriarcato di Mosca in visita alla realtà fondata da Chiara Amirante

(foto Comunità Nuovi Orizzonti)

Il 14 e 15 giugno il vescovo ortodosso Mefodij, responsabile del lavoro di assistenza e aiuto che il Patriarcato di Mosca svolge con persone in varie difficoltà, soprattutto per le dipendenze, si è recato in visita in Italia alla Comunità Nuovi Orizzonti, presso la sede centrale della Cittadella Cielo a Frosinone, per rendersi conto di persona del lavoro che si svolge nelle diverse comunità.

La delegazione è stata accompagnata da Jean-François Thiry, padre Aleksei Lazarev, padre Oleg Fedorov, padre Evgenii Lischeniuk e padre Maksim Pletnev, ed accolti da mons. Ambrogio Spreafico, vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino e Anagni-Alatri. Successivamente si sono svolte tavole rotonde e incontri di preghiera e dialogo con i responsabili di Nuovi Orizzonti presso la Cittadella Cielo a Frosinone e la sede di Piglio (Fr), per conoscere il programma pedagogico ideato dalla fondatrice di Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante, e la Spiritherapy, un percorso di conoscenza di sé e guarigione del cuore, basato sul Vangelo e sull’Arte di Amare. Il percorso è seguito regolarmente a livello mondiale da 20mila persone da 80 Paesi e ha raggiunto 40mila persone, con traduzione simultanea in inglese, spagnolo, portoghese, francese, e lingua dei segni per i non udenti. Dalla comunità fanno sapere come ritengano questo “un importante momento storico di comunione, dialogo e preghiera in un tempo difficile nei rapporti internazionali, nel quale si è rinnovato l’impegno di cooperare per l’accoglienza, la prevenzione e l’intervento nelle tante forme di disagio che affliggono i giovani oggi”.