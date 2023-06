Asili nido: Matera, domani “La Città essenziale” organizza la giornata divulgativa “Zerosei: generare alleanze per crescere insieme”

“Zerosei: generare alleanze per crescere insieme” è il titolo della giornata divulgativa organizzata dal Consorzio di cooperative sociali “La Città essenziale” domani, sabato 17 giugno, alle ore 9, presso la Casa delle tecnologie emergenti di Matera, per riflettere sull’importanza dei servizi educativi dedicati alla prima infanzia.

“La Città essenziale” ha messo in atto una campagna di sensibilizzazione sulla necessità di investire in servizi educativi e in particolare per aumentare i posti destinati alle famiglie per la frequenza degli asili nido. “È necessario che le risorse del Pnrr per gli asili nido siano messe a terra in maniera intelligente ed efficace. Sin dall’inizio, attraverso la nostra organizzazione Confcooperative, sia a livello locale che nazionale, abbiamo evidenziato la necessità di indirizzare più risorse economiche alla gestione degli asili nido”, dichiara Giuseppe Bruno, presidente del Consorzio “La Città Essenziale”. “Spesso si concentrano gli investimenti nella realizzazione di nuove strutture, anche in piccoli luoghi, dove però non vi sono bambini o troppo pochi per essere sostenibili, questo perché si continua a distribuire risorse in base a dati Istat delle nascite e non per dare esistenza di un minimo servizio essenziale anche per pochi bambini. Sollecitiamo le amministrazioni comunali affinché le risorse economiche vengano indirizzate a rendere accessibile universalmente il servizio educativo 0-6 anni. Esiste una grande domanda di servizio di asilo nido, sia da un punto di vista di accompagnamento alla crescita educativa dei bambini che di conciliazione dei tempi delle famiglie”, conclude Bruno.

Dopo i saluti di benvenuto del sindaco di Matera, Domenico Bennardi, e di mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivescovo di Matera-Irsina e vescovo di Tricarico, sul palco si alterneranno diverse voci da tutta Italia che porteranno la propria esperienza nell’ambito dell’educazione e dei servizi dedicati ai più piccoli.