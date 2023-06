Diocesi: Termoli, domani la Caritas organizza a Larino un incontro di formazione per volontari

“Noi più, valorizza te stesso, valorizza il volontariato”: è il titolo dell’incontro di formazione per volontari promosso dalla Caritas diocesana di Termoli-Larino come momento conclusivo di un anno di servizio ai poveri, formazione e riflessioni sulla valorizzazione di sé e restituzione come valore di servizio verso i fratelli e le sorelle in difficoltà. Si svolgerà domani, sabato 17 giugno, a Larino, nella casa di formazione diocesana “San Giovanni XXIII” a partire dalle 17. Interviene Sonia Sdrubolini della Caritas di Senigallia.