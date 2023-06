Diocesi: Mantova, la chiesa di Carbonarola diventa santuario nella memoria della beata Osanna Andreasi

“Il riconoscimento ufficiale riservato alla chiesa di Carbonarola, che diviene santuario, sta a significare che questo luogo e le celebrazioni che proporrà potranno legittimamente rappresentare un sicuro riferimento spirituale per quanti sono alla ricerca di Dio, anche attraverso l’intercessione dei suoi amici che – come la beata Osanna Andreasi, che a Carbonarola è nata – oggi sono indicati come santi e beati, modelli e figure di riferimento per tutti i credenti. Tale riconoscimento accoglie quanto il sensus fidelium ha già intuito da secoli, e precisamente il fatto che questo luogo è meta di pellegrinaggio per quanti cercano un po’ di silenzio e intimità con il Signore Gesù”. È quanto si legge sul sito della diocesi di Mantova.

Il riconoscimento avverrà domenica 18 giugno, anniversario della morte della Beata, all’interno di una solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Mantova, mons. Marco Busca, che si concluderà con una processione sull’argine del grande fiume, che scorre accanto al santuario. Durante la celebrazione verrà letto il decreto di elevazione a santuario. “Già dai prossimi mesi di luglio e agosto sarà garantita la celebrazione di una messa alle 21 tutti i venerdì, preceduta dalla preghiera del rosario e dalla presenza di un confessore. Il vescovo ha nominato rettore don Gabriele Rubes, a cui è affidata l’animazione spirituale e liturgica del piccolo santuario addossato alle rive del Po”, ricorda la diocesi.

Sia sabato 17 sia domenica 18 giugno anche a Mantova si svolgeranno alcuni appuntamenti per onorare la memoria della beata Osanna Andreasi. Sabato alle 9 al Museo diocesano di piazza Virgiliana si terrà un incontro dal titolo “Sinergie. Costruire legami per generare futuro – Osanna Andreasi tra annuncio e profezia”. Domenica 18 dalle 11 a Casa Andreasi celebrazione eucaristica presieduta dai Padri Domenicani e presentazione del dipinto “Beata Vergine Immacolata, san Ludovico e la beata Osanna Andreasi”. Alle 18 in duomo apertura dell’urna con le spoglie della beata e celebrazione eucaristica.