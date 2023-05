Ucraina: si terrà il 2 giugno a Kiev il Festival della canzone cristiana 2023

Si terrà a Kiev il 2 giugno il Festival della canzone cristiana ucraina 2023 (Hope cristian music festival), con l’impegno umanitario della Fondazione Hope Ukraine a favore di donne e bambini. Per via dei combattimenti la missione musicale cristiana per la pace organizzata dalla Fondazione Hope Ukraine, fissata per il 6 maggio 2023 a Leopoli, è stata rimandata al 2 giugno. “Probabilmente saremo in grado di andare in Ucraina il 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana”, afferma il console onorario d’Ucraina e presidente della Fondazione Hope Ucraina, Marco Toson, nonché presidente della Camera di Commercio ucraina, incaricata della ricostruzione. “Si tratta di una missione musicale italiana, il cui fine è quello di favorire la pace attraverso la canzone cristiana, esprimendo solidarietà al popolo ucraino devastato dalla guerra, destinatari principali dell’iniziativa musicale saranno le donne e bambini, i quali sono spettatori e vittime inermi di una tragedia, a cui è necessario e doveroso porre fine”, ha dichiarato il cantautore Fabrizio Venturi, direttore artistico del Festival della canzone cristiana: “Chi canta prega due volte ha scritto sant’Agostino. Noi riponiamo immensa fiducia nel potere della preghiera, che dovrà penetrare fervidamente nel cuore di chi deve fermare la guerra per dar vita alla pace. È questo l’intento della nostra missione musicale cristiana a Kiev”. Saliranno sul palco artisti italiani e artisti ucraini per inneggiare alla pace. La Fondazione Hope Ukraine Ets, mediante il progetto Women &Kids Online Protection, si prefigge di raccogliere fondi da destinare a donne e bambini. “Sarà l’occasione per creare un ponte tra due nazioni amiche, legate dal desiderio di far vivere un mondo libero dall’oppressione e dalla crudeltà della guerra, in cui regni il dialogo”, si legge in una nota.