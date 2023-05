Diocesi: Acerra, domani il ricordo di mons. Capasso, vescovo dal 1933 al 1966

A 90 anni dall’ordinazione episcopale e dal suo ingresso, la diocesi di Acerra ricorda mons. Nicola Capasso, vescovo dal 1933 al 1966. Un momento di riflessione si svolgerà domani, venerdì 12 maggio, alle ore 18.30 nella cappella del seminario vescovile in piazza Duomo.

Durante la serata sarà presentata la “Cronaca del vescovato di Acerra”, a cura dello stesso mons. Capasso, testo trascritto e commentato da Gennaro Niola, intorno al quale rifletteranno Gianfranco Maggi, segretario di Azione Cattolica durante la Presidenza di Vittorio Bachelet, e Sergio Tanzarella, ordinario di Storia della Chiesa. Seguiranno testimonianze. Interviene il vescovo di Acerra, mons. Antonio Di Donna.

Per l’occasione, nella sala storica della Biblioteca diocesana al primo piano del seminario, di fronte alla cappella, a cura dell’Ufficio diocesano per i beni culturali sarà allestita una mostra documentaria del vescovo Capasso insieme ad oggetti e paramenti.