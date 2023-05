Papa Francesco: a Tawadros II, i 21 martiri copti uccisi in Libia verranno inseriti nel martirologio romano

“Non ho parole per esprimere la mia gratitudine per il dono prezioso di una reliquia dei martiri copti uccisi in Libia il 15 febbraio 2015”. Lo ha detto il Papa, rivolgendosi a Tawadros II, Papa d’Alessandria e capo della Chiesa ortodossa copta, dopo il colloquio privato in occasione della celebrazione del cinquantesimo anniversario dello storico incontro dei loro predecessori, Papa San Paolo VI e Papa Shenouda III. “Questi martiri sono stati battezzati non solo nell’acqua e nello Spirito, ma anche nel sangue, un sangue che è seme di unità per tutti i seguaci di Cristo”, ha sottolineato Francesco: “Sono lieto di annunciare oggi che, con il consenso di Vostra Santità, questi 21 martiri saranno inseriti nel Martirologio Romano come segno della comunione spirituale che unisce le nostre due Chiese. Possa la preghiera dei martiri copti, unita a quella della Theotokos, continuare a far crescere nell’amicizia le nostre Chiese, fino al giorno benedetto in cui potremo celebrare insieme allo stesso altare e comunicare allo stesso Corpo e Sangue del Salvatore, affinché il mondo creda”.-