Nicaragua: Ortega chiude anche la Croce Rossa ed espropria i suoi beni

Altra dolorosa chiusura ordinata in Nicaragua dal regime di Daniel Ortega. L’Assemblea nazionale, controllata dal dittatore sandinista, ha approvato la cancellazione legale della Croce Rossa, costituita come associazione, e ha confiscato tutti i suoi beni, rendendola un’entità “annessa” al Ministero della Salute. “Tutto il patrimonio, i beni e le azioni che fino ad oggi appartenevano all’associazione della Croce Rossa del Nicaragua diventeranno proprietà dello Stato”, si legge nel documento, in cui si aggiunge che l’ex associazione assume o status di “entità decentrata” rispetto al Governo.

La Croce Rossa era l’unica organizzazione internazionale ad avere accesso alle visite dei prigionieri politici nelle varie carceri del Nicaragua. A marzo ha pubblicato un rapporto che denunciava le “gravi conseguenze umanitarie” della gestione carceraria, sia in Messico che in America Centrale, con particolare attenzione al Nicaragua.