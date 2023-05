8xmille: Fidenza, il 13 maggio incontro con gli incaricati parrocchiali della rete del “Sovvenire”

È in programma per sabato 13 maggio, a Fidenza, l’incontro di tutti gli incaricati parrocchiali per rafforzare la rete del “Sovvenire” in diocesi e consentire la promozione sul territorio del sistema che permette alla Chiesa di sostenere i propri sacerdoti e svolgere importanti attività caritative e pastorali. L’iniziativa è promossa dall’incaricato diocesano per il “Sovvenire” Giovanni Bardi insieme al collaboratore Giovanni Amore facendo seguito all’avvio della campagna dell’8xmille promossa dalla Chiesa cattolica. L’incontro, ospitato dalle 16.30 presso il centro interparrocchiale di San Michele, fornirà l’occasione per “sensibilizzare tutta la comunità cristiana ad una maggiore corresponsabilità, sia nella promozione che nella raccolta delle firme 8xmille e delle offerte per il sostentamento del clero. Quella che viene lanciata – viene spiegato in una nota – è una sfida che potrà essere vinta solo con l’aiuto di tutti: si tratta infatti di una forma di partecipazione alla vita della Chiesa e alle sue necessità”.