Anno europeo delle competenze: “Radicati nel presente, qualificati per il futuro”, conferenza Comece, Fafce, Don Bosco International, Ekd, Elsia

“Radicati nel presente, qualificati per il futuro” è il tema di una conferenza prevista il 31 maggio prossimo a Bruxelles in relazione all’Anno europeo delle competenze in corso nell’Ue. L’evento è co-organizzato da Fafce, Comece e Don Bosco International (Dbi), in collaborazione con l’ufficio di Bruxelles della Chiesa evangelica tedesca (Ekd) e dell’Alleanza europea Laudato Si’ (Elsia). Il tema centrale dei lavori sarà quello della “riqualificazione e l’aggiornamento delle competenze nel contesto delle attuali sfide del mercato del lavoro e nell’istruzione nell’Ue”, spiega l’invito. Se l’obiettivo di questo Anno è “affrontare l’attuale situazione del mercato del lavoro dell’Ue, rispondendo alla carenza di manodopera qualificata in tutta Europa”, la questione va affrontata nel contesto della “dura crisi demografica, delle molteplici sfide educative e delle questioni migratorie”. L’incontro, che si terrà presso la sede della Commissione degli episcopati dell’Unione europea (Comece), vuole ridefinire il concetto delle competenze al di là delle esigenze dettate da competitività e esigenze di occupazione. I saluti di rito e un video-intervento della commissaria all’innovazione Mariya Gabriel apriranno i lavori; seguiranno tre panel su “competenze ecologiche e digitali per un apprendimento inclusivo e digitalmente responsabile”; “istruzione e formazione professionali per le competenze tecniche e l’inclusione”; “competenze informali apprese in famiglia”.