Giovani: cinema e audiovisivo per insegnare agli adolescenti l’uso consapevole dei social e della tecnologia. Evento domani a Roma con 600 studenti

Venerdì 12 maggio dalle ore 10 alle ore 12 al Teatro 1 – “Cinecittà@ Lumina Studios” (via Macherio 228/230 – Roma) si terrà l’evento conclusivo del progetto, rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado, “La realtà che non esiste – La galassia digitale al servizio della scuola” . La manifestazione, che coinvolgerà oltre 600 studenti, ripercorrerà le attività di educazione digitale svolte negli istituti scolastici. Il progetto, che si è svolto durante l’anno scolastico 2022/2023, ha lo scopo di formare gli studenti all’uso consapevole dei social network, del digitale e delle nuove tecnologie. L’interfaccia educativa è l’applicazione per smartphone “La realtà del digitale”, realizzata appositamente e scaricabile gratuitamente dagli store di iOS e Android. L’iniziativa è realizzata da One more pictures, nell’ambito del Piano nazionale cinema e Immagini per la scuola promosso da Mic e Mim. L’evento sarà condotto dall’attrice Mariasole Pollio, dal giovanissimo Federico Ielapi (lo ricordiamo in “Pinocchio” di Matteo Garrone) e da Manuela Cacciamani, founder di One more pictures e ideatrice del progetto. Interverranno: il Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, Sen. Lucia Borgonzoni, il Direttore della Polizia Postale e delle Comunicazioni, Ivano Gabrielli, l’Ad di Rai Cinema, Paolo Del Brocco, il Direttore Comunicazione Rai, Pierluigi Colantoni, il direttore di Rai Play, Elena Capparelli, l’Ad di Cinecittà Spa, Nicola Maccanico. L’evento si svolgerà con la partecipazione di Aurora Leone (The Jackal), Ivan Silvestrini, regista della serie tv “Mare Fuori”, gli attori Nicolò Galasso e Jenny De Nucci, il regista e creators digitale, Nicola Conversa. Stando alle statistiche di Digital 2022 aumentano in Italia sia le persone connesse ad internet, che sono quasi 51 milioni (+1,7%), sia soprattutto quelle attive sulle piattaforme social, che sono oltre 43 milioni (+5,4%). Un’indagine svolta da Save the children evidenzia inoltre che è sempre più precoce l’età in cui si accede ad Internet: la percentuale di bambini dai 6 ai 10 anni che si connette al web è del 54%, percentuale che arriva al 94% nella fascia di età tra i 15 e i 17 anni. Questi dati diventano allarmanti se pensiamo che nel rapporto 2022 della Polizia Postale si evince che i reati nella rete a danno dei minori sono aumentati del 77%. I video consigli per i ragazzi sono stati realizzati da creators digitali, attori, artisti e giornalisti per invitare i ragazzi ad una maggiore attenzione sull’uso della rete. Diana del Bufalo, Tommaso Cassissa, Barbara Foria, e il giornalista Alvaro Moretti spiegano agli studenti le trappole nascoste nel web. Sarà possibile seguire l’evento in diretta sui canali Instagram di @onemorepicturesitaly