Diocesi: Belluno-Feltre, due tele del pittore settecentesco Antonio Balestra entrano a far parte dell’allestimento permanente del Museo

Verranno presentate domani, venerdì 12 maggio, durante un evento in programma al Museo diocesano di Belluno-Feltre due tele del pittore settecentesco Antonio Balestra, provenienti da Villa Bellati in località Le Case a Vignui presso Feltre, che entreranno a far parte dell’allestimento permanente del Museo. “Nello specifico – spiega una nota – si tratta di due ovali raffiguranti il Pentimento di Davide e il Giudizio di Salomone, parte dell’arredo pittorico dell’oratorio di San Giuseppe, pertinenza della villa. Le due opere sono rientrate a Feltre, dopo varie vicissitudini, grazie alla generosità e all’interessamento di parenti e amici in memoria di Ada Bellati, Carlo Nino Capraro e Mario Mazzorana”.

In occasione dell’evento, ospitato dalle 18 a Museo, sarà presentato il Quaderno n. 3 del Museo diocesano, dedicato ai dipinti di Balestra. “La pubblicazione, oltre a racchiudere un nuovo episodio della storia e della cultura figurativa dei nostri luoghi, vuol essere un modo per rinnovare una volta di più l’invito ad avvicinarci al nostro patrimonio e riscoprirlo con uno sguardo sempre desideroso di cogliere qualcosa di nuovo”, conclude la nota.