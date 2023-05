Diocesi: Treviso, il 13 maggio in cattedrale veglia di preghiera per le vocazioni presieduta da mons. Tomasi

È in programma per la serata di sabato 13 maggio, nella cattedrale di Treviso, la veglia di preghiera per le vocazioni promossa dal Centro diocesano vocazioni e dall’Ufficio di Pastorale giovanile che sarà presieduta dal vescovo Michele Tomasi.

“L’appuntamento – spiegano dal Centro diocesano vocazioni – è per le 20.30 e si svolgerà non solo dentro la chiesa cattedrale, ma prevederà un momento di memoria del Battesimo, con una breve processione all’antico Battistero attiguo”. Sarà – prosegue la nota – “una semplice opportunità per pregare e annunciare che tutti sono chiamati, fin dal Battesimo, a cercare la via di Dio e ad attuarla con un impegnato progetto di vita cristiana”.

I promotori invitano particolarmente “tutti i giovani che volessero fermarsi a riflettere sulla propria vita, assieme ai giovani in discernimento vocazionale, ai fidanzati, ai seminaristi e a quanti partecipano a iniziative dei numerosi istituti religiosi sia maschili che femminili; non mancherà, infine, la presenza di persone che hanno scelto la via della consacrazione laicale come risposta alla chiamata di Dio”.