Diocesi: Vittorio Veneto, da domani al via il Festival Biblico con 14 eventi

Sulla domanda “Quale principio?” la diocesi di Vittorio Veneto ha voluto declinare i 14 diversi eventi in programma del Festival Biblico, mostrando come Genesi 1-11 sia una narrazione che mette al centro le origini del mondo e dell’umanità, recuperando le grandi domande sul senso della vita.

Si comincia venerdì 12 maggio alle 18 con Lucetta Scaraffia, consultore del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione e membro del Comitato Nazionale di Bioetica, che affronterà le questioni più dibattute riguardo gli interventi sulla vita, con l’aiuto di padre Gian Paolo Carminati (biblista). Il tema della relazione tra l’essere umano e la creazione vedrà protagonisti sabato 13 alle 15 Giuseppe Spimpolo (filosofo) e il padre carmelitano Astolfo Scandurra, mentre alle 18 sul senso del riposo, dello shabbat come bisogno esistenziale per l’individuo e la comunità, interverrà lo psichiatra Vittorino Andreoli. La questione del linguaggio, dell’identità e della differenza, ispirato al racconto della Torre di Babele, sarà protagonista domenica 14 sempre alle 18 con la preziosa guida di Luigi Rancilio (caporedattore Avvenire) e Anna Zuccaro (docente IUSVE), mentre famiglia e fratellanza saranno le tematiche affidate a padre Sandro Carotta (monaco dell’Abbazia di Praglia) nell’incontro biblico di domenica 14 alle 16.30; l’armonia e il peccato verranno affrontati con una meditazione all’alba (ore 7) sempre domenica 14 dedicata interamente a Genesi 2 e guidata da Gaia de Vecchi (teologa) con l’accompagnamento musicale dell’Inunm Ensemble. A proposito di camminate, l’albero della vita e la cura del creato saranno raccontati in due appuntamenti: sabato 13 alle 20 Manuela Riondato (teologa) condurrà il pubblico in una passeggiata/meditazione serale dedicata al Salmo 8 con l’accompagnamento musicale di Gioele De Zotti (percussionista handpan). Mentre domenica 14 alle 9.30 Paolo Tarolli (Professore Ordinario in Idraulica Agraria) guiderà un’escursione sulla questione della crisi idrica. Un approfondimento strettamente biblico di Genesi 1-11 verrà affrontato invece sabato 13 alle 16.30 da Silvia Zanconato (teologa) con l’accompagnamento musicale di Giada Dal Cin (arpista); a Farian Sabahi (giornalista e orientalista italiana) spetterà infine il compito di portare il pubblico in un contesto diverso ed estremamente complesso – l’Iran – tutto da scoprire: appuntamento domenica 14 alle 15 in aula Civica del Museo della Battaglia. Uno spaccato del programma sarà dedicato anche al mondo dell’arte.